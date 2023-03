L’Ouganda  espère extraire son pétrole du mégaprojet Tilenga en 2025

Depuis la découverte d’immenses réserves de pétroles dans le nord-ouest de l’Ouganda en 2006, l’oléoduc de pétrole brut d’Afrique de l’Est EACOP et le projet de forage de puits de Tilenga sont en cours d’installation. L’Ouganda espère commencer à extraire son propre pétrole en 2025.

« Concernant les produits pétroliers, ils sont très importants pour nos industries, nos transports et d’autres industries connexes. Il est donc très important que le projet Tilenga et l’EACOP (oléoduc d’Afrique de l’Est) se concrétisent. Pour EACOP, nous obtenons des revenus, pour Tilenga, cela signifie que nous obtenons les ressources. » a expliqué le directeur du Directorat du pétrole, Ministère de l’énergie et du développement minéral.

Le géant pétrolier français TotalEnergies, qui participe au mégaprojet entre l’Ouganda et la Tanzanie d’un montant de 10 milliards de dollars avec la compagnie chinoise CNOOC, a affirmé que Tilenga créera 7.000 emplois dans la région du lac Albert, et que certains habitants ont bénéficié de rachats de terres et de bourses.

« Pour moi, ce n’est pas un mauvais projet car il change la vie des gens. Le premier impact que j’ai vu, ce sont nos jeunes dans le village qui n’allaient pas à l’école, ils restaient à la maison et la vie était dure pour eux. Mais maintenant, grâce au projet, ils ont trouvé du travail et de l’argent ». a déclaré Stella Afoyocan, agricultrice, faisant partie des PAPs affectées par le projet Tilenga.