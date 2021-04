L’UBCI dévoile sa nouvelle gouvernance

Dans la continuité de l’accord finalisé en Mars 2021 portant sur la cession par le groupe BNP Paribas de ses parts dans le capital de l’UBCI à hauteur de 39% au Groupe CARTE, nouvel actionnaire de référence, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l’UBCI tenue le 27 avril 2021 a ratifié la nomination des nouveaux Administrateurs suivants :

M. Hassine Doghri

M. Hakim Doghri

Mme. Laureen Kouassi Olssen (membre indépendant),

M.Radhi Meddeb

La société « Serenity Capital Finance Holding » avec pour représentant permanent M. Mehdi Bouhaouala.

- Publicité-

Ainsi, en tenant compte des anciens administrateurs, à savoir :

M. Mehdi Tamarziste

M. Sélim Riahi

Mme. Sonya Bouricha

Mme. Neila Ben Zina (membre indépendant)

Mme. Samia Zouaoui (membre indépendant),

le Conseil d’Administration de l’UBCI s’inscrit dans le respect des conditions de parité et d’indépendance de l’organe de gouvernance.



A l’issue de l’AGO, l e Conseil d’Administration de l’UBCI s’est réuni et a décidé de nommer M. Hassine Doghri en qualité de Président du Conseil d’Administration en remplacement de M.FathiMestiri et M.Mohamed Koubâa en qualité de Directeur Général en remplacement de M.Pierre Bérégovoy.







Profil du nouveau Directeur Général

M.Mohamed Koubâa possède une expérience de 25 ans au cœur des marchés financiers.



Après avoir intégré l’École Centrale de Paris, puis complété sa formation par un DEA en mathématiques stochastiques de l’Université Paris I-Sorbonne, il commence son parcours professionnel à la Caisse Nationale du Crédit Agricole en 1996 au sein de la salle des marchés. En tant que trader, puis en tant que responsable de trading, il a géré plusieurs portefeuilles dérivés de taux et de change. Il a développé des produits dits complexes sous forme de notes structurées en faveur des clients de la banque à la fois corporate et institutionnels. Il a participé à plusieurs fusions notamment celle avec la banque Indosuez en 1998 puis avec le Crédit Lyonnais en 2004.

Suite à la crise financière de 2008, il fut en charge de recouvrer les portefeuilles en difficulté et de proposer une restructuration pour les commercialiser de nouveau.



Depuis 2017, M. Koubâa accompagne la Direction Générale d’une banque publique dans la conduite d’une profonde transformation et la préparation d’un nouveau plan stratégique.





Il a présidé l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles en France entre 1999 et 2001.