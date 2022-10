L’UE aide la Tunisie à relever le défi des emballages plastiques à usage unique

Le projet de soutien à l’eau et à l’environnement (WES), financé par l’UE, aidera le gouvernement tunisien à renforcer les mesures prises pour relever le défi des emballages plastiques à usage unique.

L’objectif principal de cette activité, qui a officiellement démarré le 17 octobre 2022, sera d’identifier les goulets d’étranglement (techniques, législatifs, financiers, etc.) dans l’application de la réglementation interdisant les sacs en plastique (décret n° 32 du 16 janvier 2020.) et de proposer des actions pour surmonter ces contraintes. L’équipe d’experts du WES proposera également une feuille de route pour une extension des mesures visant à réduire et interdire, si possible, certains plastiques à usage unique en Tunisie.

Lors de la réunion de lancement, les experts du WES ont présenté les objectifs, les activités prévues et les résultats attendus de l’activité. Les discussions ont porté sur les priorités et les projets actuels de la Tunisie visant à réduire les impacts de la pollution plastique et des déchets marins par la mise en œuvre d’une stratégie côtière sans plastique et une meilleure gestion des déchets solides. La contribution du projet WES et les synergies avec tous les efforts nationaux et régionaux des autres projets aux efforts nationaux et méditerranéens de lutte contre la pollution plastique ont également été discutés.