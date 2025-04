L’UE demande à Israël de lever le blocus dévastateur de l’aide à Gaza

L’Union européenne a dénoncé la situation désastreuse qui règne à Gaza et a demandé des comptes après que les troupes israéliennes ont abattu 15 secouristes en mission de sauvetage.

« L’Union européenne déplore la rupture du cessez-le-feu à Gaza. Les priorités de l’UE restent la reprise du cessez-le-feu, la libération de tous les otages et le rétablissement de l’aide humanitaire à grande échelle dans la bande de Gaza », indique un communiqué.

« L’UE condamne fermement l’assassinat de 15 travailleurs humanitaires à Gaza le 23 mars et demande que les responsables rendent des comptes. Trop d’Israéliens et de Palestiniens ont souffert et le nombre de civils tués à Gaza est inacceptable.

« L’UE est extrêmement préoccupée par les rapports sur la situation humanitaire à Gaza, qui suggèrent que les réserves de nourriture apportées pendant le cessez-le-feu sont en train de s’épuiser. En vertu du droit international humanitaire, l’aide humanitaire doit parvenir aux civils qui en ont besoin.

