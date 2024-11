L’UE discute des sanctions et de la suspension du dialogue politique avec Israël

Les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne vont examiner des propositions visant à interdire les importations en provenance des colonies israéliennes illégales et à suspendre le dialogue politique avec Israël.

Josep Borrell, responsable de la politique étrangère de l’Union européenne, a annoncé qu’il proposait ces mesures en raison des nombreuses violations du droit international commises par Israël dans la bande de Gaza et au Liban.

L’Union européenne a imposé de nombreuses sanctions, allant de l’interdiction de visa à la désignation de « terroristes », en passant par des restrictions à l’importation et des sanctions, dans d’autres cas de violation du droit international, mais « jusqu’à présent, Israël a été épargné de toute conséquence significative ».

« Cela doit changer. C’est pourquoi j’ai proposé une interdiction d’importation des produits issus des colonies illégales, sur la base du récent avis consultatif de la Cour internationale de justice, similaire à l’interdiction d’importation des produits provenant des territoires ukrainiens occupés, car l’impartialité est la clé de voûte de la crédibilité de l’Europe ».

Borrell a indiqué qu’il proposerait également aux États membres de l’UE de suspendre le dialogue politique avec Israël.

