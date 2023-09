L’UGTT confirme des “contacts téléphoniques” entre Noureddine Taboubi et Ahmed Hachani

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Samir Cheffi, a confirmé l’existence de « quelques appels téléphoniques » entre le secrétaire général de l’Organisation ouvrière, Noureddine Tabboubi, et le chef du Gouvernement, Ahmed Hachani.

Ila ajouté dans une déclaration à Mosaïque fm, que « le bureau exécutif de la centrale syndicale a adressé une correspondance officielle au chef du Gouvernement demandant la programmation d’une séance de travail cours de laquelle toutes les questions en suspens seraient soulevées et le programme du gouvernement exposé ». « Le gouvernement doit parler et envoyer de véritables des messages rassérénants au peuple tunisien, pas seulement des slogans », a-t-il dit.

Le responsable syndical a précisé que ces messages doivent inclure une vision intégrée et significative, capable d’être généralement acceptée et d’efficacité certaine sur la résolution des problèmes, et cela ne se produira qu’avec l’implication de tous les acteurs, selon ses dires.

Il a d’ailleurs évoqué l’initiative de l’UGTT, soulignant qu’elle est prête et qu’elle devra peut-être examiner certaines questions, mais que le climat n’est pas propice à sa présentation et sa divulgation dans la période actuelle, a-t-il indiqué.

Il a également déclaré : « Nous espérons une avancée prochaine et que l’esprit politique collectif en Tunisie, qu’il soit dirigeant ou opposant, retrouvera la capacité d’écouter la voix de la raison d’une manière qui profite au peuple. »

