L’UGTT menace : La grève va devenir la règle et le dialogue l’exception

Le secrétaire général adjoint et porte-parole officiel de l’UGTT, Sami Tahri, a menacé le gouvernement de grèves et de poursuites prudhommales au cas où il ne retirerait pas la circulaire n°20 enjoignant à ses membres de solliciter l’autorisation préalable de la cheffe du gouvernement avant toute négociation avec les syndicats.

Dans une déclaration au site du journal « Echaab » organe de l’UGTT, il a affirmé que « si le gouvernement ne retirait pas le texte en question, il s’exposerait à deux alternatives, d’ abord la grève deviendrait la règle et le dialogue et la conciliation l’exception, et partant le chaos que « nous cherchons naturellement à éviter », et ensuite et en cas d’obstination de la part du gouvernement, nous aurons recours aux instance d’arbitrage international compétentes en matière de conflits de travail, notamment l’OIT.

« Nous sommes en droit de poursuivre le gouvernement pour violation de toutes les conventions internationales relatives au dialogue social et au droit de la négociation collective », a-t-il dit.