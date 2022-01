L’UGTT réitère son appel à décréter le 26 janvier une journée nationale

L’Union générale Tunisienne du travail (UGTT) a réitéré mercredi son appel à décréter le 26 janvier une journée nationale pour commémorer les événements du 26 janvier 1978 qui ont fait plusieurs morts et blessés parmi les syndicalistes et les jeunes dans différentes régions du pays suite à l’annonce par l’UGTT d’une grève générale pour protester contre la détérioration des conditions sociales et politiques à l’époque.

En effet et à l’occasion du 44ème anniversaire du « Jeudi Noir de 1978 », la centrale syndicale a lancé une campagne de signatures sous le signe « On n’a pas oublié le 26 janvier » afin de rendre hommage aux victimes de ces mouvements protestataires menés par le mouvement des travailleurs et en signe de reconnaissance à leur militantisme.

Selon une pétition publiée sur sa page officielle, l’UGTT estime que cette dernière décennie a été marquée par la transition démocratique et le choix et de rendre justice aux militants pour la liberté, la démocratie et les droits sociaux.