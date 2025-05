L’UIB fait des bénéfices, conserve sa résilience et ses bases solides

L’Assemblée générale ordinaire de l’UIB, a été tenue le 30/04/2025, en présence des membres du bureau de l’assemblée, des administrateurs, de la direction générale, des actionnaires ainsi que des invités.

Le président du Conseil d’administration de la banque, Kamel Néji, a reconnu, dans une allocution liminaire, que les performances de la banque n’étaient pas à la hauteur des attentes.

« L’année 2024 a été marquée par des événements exceptionnels qui ont impacté négativement la banque. Malgré les atouts et les avantages de l’UIB qui la placent en position de leader parmi les banques privées les plus importantes, la situation actuelle exige de repenser le modèle que nous adoptons actuellement ».

Et de plaider pour la nécessité de « mettre en œuvre des réformes structurelles au sein de l’institution, ainsi que de travailler à la simplification des procédures pour les clients, à l’amélioration des mécanismes de recouvrement des créances et à l’accélération de la transformation numérique incluse dans le plan 2022-2025 ».

Au demeurant, il a assuré que l’UIB est désormais capable de résister à divers changements, grâce à ses capacités disponibles, principalement son capital humain et son infrastructure technique.

Il a également rappelé le rôle de cette institution bancaire dans l’économie nationale, affirmant que « La Tunisie a aujourd’hui besoin de l’Union bancaire internationale, et il est du devoir des responsables de la banque d’assurer sa résilience et de protéger sa rentabilité. ».

Sur un autre volet, Neji a exprimé l’espoir que les résultats du prochain exercice seront meilleurs grâce à la mise en œuvre de nouvelles procédures et à l’élaboration d’un plan d’action basé sur la proactivité, la numérisation et le développement.

Philippe Dubois : l’UIB a conservé ses forces

De son côté, Philippe Dubois, le nouveau directeur général, a déclaré que malgré l’exercice 2024 marqué par de nombreux défis économiques et une baisse du bénéfice net, la banque a conservé ses forces, sa résilience financière et ses bases solides.

Il a encore assuré que l’année 2025 a commencé avec un élan renouvelé et un engagement clair envers un certain nombre de priorités, notamment le support client et l’amélioration continue de la qualité des services bancaires.

Il a également affirmé que la banque travaillera à accélérer la mise en œuvre de projets numériques et à développer des produits financiers alignés sur les transformations et les défis concurrentiels du secteur, en plus de développer les services fournis aux petites et moyennes entreprises (PME), en se concentrant davantage sur le soutien aux projets d’énergie renouvelable et au financement durable, et en améliorant la gestion des risques et l’investissement dans le capital humain (…).

Et de saluer les équipes de la banque pour leur mobilisation, notamment en Trade Finance, où l’UIB a été élue « Meilleure banque en financement du commerce international en Tunisie » par Global Finance.

A noter que l’UIB a aussi poursuivi sa transformation digitale et ses engagements sociétaux notamment dans le secteur de l’inclusion financière et des énergies renouvelables.

Un résultat net en baisse à 85,7 millions de dinars

L’UIB a enregistré un résultat net en baisse à 85,7 millions de dinars (un ROE de 8,8%, contre 14,1 % en 2023), impacté par des mesures fiscales (30 millions de dinars) et un ralentissement de l’activité crédit (-4,9 %).

Cependant, les dépôts ont progressé de 9,1 %, ce qui correspond à 6,86 milliards de dinars. Et la banque maintient des ratios réglementaires sains.

Les revenus d’exploitation, eux, ont connu une hausse de 16%, passant de 1,133KTND à 1, 309 KTND entre 2023/2024.

Concernant les charges d’exploitation, une légère baisse est constatée, avec un passage de 908 KTND à la fin de 2023 à 891 KTND à la fin de 2024.

Par conséquent, le résultat d’exploitation a connu une augmentation de 86% par rapport à l’année précédente.

UIB : Trophée de la Parité Professionnelle

Rappelons que le Magazine Femmes Maghrébines, en partenariat avec Emrhod Consulting, a organisé, le jeudi 10 avril 2025, la troisième édition du « Trophée de la Parité Professionnelle », dédiée au secteur financier.

Cette initiative vise à promouvoir l’égalité des chances et à valoriser les actions concrètes menées par les divers acteurs des établissements bancaires, de l’assurance et de la micro finance, en faveur d’une gouvernance inclusive.

Cette édition était, également, l’occasion d’instaurer un débat fructueux sur l’égalité des genres dans la sphère financière, et de mettre en lumière les bonnes pratiques ainsi que les institutions les plus engagées.

Un hommage appuyé a été rendu à l’Union Internationale de Banques (UIB) ainsi qu’à son président, Kamel Néji, pour son engagement et son leadership qui ont permis d’inscrire l’égalité professionnelle, la diversité et l’inclusion dans le socle des valeurs de l’UIB.