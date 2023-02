L’Ukraine négocie avec la Tunisie la conclusion d’un accord commercial préférentiel

L’Ukraine est en train de négocier négocie avec les pays du Moyen-Orient et d’Afrique afin de développer le commerce avec eux. Les négociations sur la signature d’accords commerciaux préférentiels sont en cours avec la Tunisie et le Maroc, et les discussions sur l’accord de partenariat économique global avec les EAU progressent bien.

C’est ce qu’a déclaré le représentant spécial de l’Ukraine pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Maksym Subh, lors du séminaire scientifique et méthodologique « Principales tendances du développement de la situation géopolitique moderne au Moyen-Orient dans le contexte des tâches prioritaires de la politique étrangère de l’Ukraine », rapporte Ukrinform.

« Dans le cadre du soutien au producteur national et aux exportateurs nationaux, l’Ukraine a entamé un processus de négociation concernant la signature d’accords sur la création de zones commerciales préférentielles. Les négociations avec les Émirats arabes unis sur la signature de l’accord de partenariat économique global progressent très bien. Des négociations sont également en cours avec la Tunisie et le Maroc pour signer des accords commerciaux préférentiels », a ajouté Subh.

Un accord commercial préférentiel est un accord entre deux (ou plusieurs) pays où les droits de douane pour les marchandises des États contractants sont inférieurs à ceux des autres.

Selon lui, les négociations permettent de déterminer les positions d’exportation dont les pays mentionnés ont le plus besoin. La détermination de ces positions permettra aux exportateurs ukrainiens de vendre plus facilement leurs produits.

Subkh a également noté qu’il est devenu important pour l’Ukraine, dans les conditions actuelles, de maintenir des exportations ininterrompues. Après tout, maintenant, en raison du blocus russe des ports ukrainiens, l’Ukraine n’a pas la possibilité d’exporter la plupart des marchandises qu’elle envoyait auparavant vers les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.