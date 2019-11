L’UMA appelle à la mise en œuvre immédiate de la ZLEAC

Les pays membres actuels de l’Union du Maghreb arabe – Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie et Algérie – exigent la mise en œuvre immédiate des stratégies de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLEAC) pour assurer la prise en compte des priorités et intérêts nationaux et régionaux.

Leurs représentants ont participé au séminaire conjoint de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) (Bureau pour l’Afrique du Nord) et de l’Union du Maghreb arabe sur l’impact potentiel de l’ALECAF sur les économies du Maghreb. Ils ont appelé le Secrétariat général de l’UMA à leur apporter un soutien accru en facilitant les discussions conjointes en vue de la réalisation du marché unique africain.

“L’intégration du Maghreb est une étape importante dans le processus d’intégration régionale, et elle est maintenant plus pertinente que jamais compte tenu de la similitude des défis du développement et des opportunités qu’elle représente en termes de croissance et d’emploi, étant donné la position stratégique de la sous-région “, a déclaré la Directrice du Bureau pour l’Afrique du Nord de la CEA, Lilia Hachem Naas.

“Nous n’avons pas de stratégie maghrébine pour le moment, mais nous sommes déterminés à aller de l’avant pour en élaborer une. Cela doit se faire avant le prochain Sommet de l’Union africaine prévu à Addis-Abeba en février prochain”, a insisté le Secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe, Taïeb Baccouche, à l’issue de la réunion. Même le ministre mauritanien du Commerce et du Tourisme a encouragé les pays du Maghreb à finaliser leurs concessions tarifaires, leurs offres commerciales de services et à franchir les premières étapes de mise en œuvre.