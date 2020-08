L’UNICEF fait confiance à Sharek

La start-up Alumni, Trust It a lancé une initiative qui s’appelle Sharek qui a eu dernièrement le soutien de l’UNICEF.

Sharek consiste à une collecte de dons en nature sous forme d’appareils électroniques intelligents (ordinateurs, tablettes et smartphones) qu’ils soient neufs ou utilisés de la part de particuliers ou entreprises.

Ces appareils, après leur tri et recyclage, sont par la suite redistribués au profit des élèves et étudiants défavorisés partout en Tunisie afin de leur permettre de poursuivre le cursus de l’enseignement en ligne et à distance mis en place par les ministères concernés et contribuer à l’égalité des chances.