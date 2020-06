Ensemble l’UNICEF, le Japon, la Suède et le PAM se joignent pour soutenir la Tunisie dans sa riposte contre le COVID-19

En plus de l’appui qu’apporte l’UNICEF à la Tunisie dans sa réponse à la COVID19 notamment dans le domaine de la communication de crise et de l’engagement communautaire, un premier arrivage des équipements de protection individuelle pour le personnel de santé a été reçu aujourd’hui pour être transmis au ministère de la santé.

Selon un communiqué publié par le centre d’information des Nations Unies en Tunisie, le vol d’aujourd’hui est le premier des 3 vols programmés (5, 6 et 7 juin) pour acheminer l’ensemble des équipements fournis par l’UNICEF et qui arriveront à bord de cargos affrétés par le Programme Alimentaire Mondial des Nations-Unies (PAM).

En dépit de la pénurie mondiale de matériel et équipement médical pour combattre la pandémie de la COVID-19 et des difficultés d’importation, l’UNICEF est parvenu néanmoins à affréter un cargo d’environ 83 tonnes des équipements de protection individuelle pour le personnel de santé : 261.125 sur blouses, 2.244 lunettes de protection, 499.000 masques chirurgicaux, 400 thermomètres infrarouges sans contact couvrant les besoins d’environ 2.400 professionnels de santé de la première ligne pour une période de six mois et bien d’autres articles qui servent à protéger contre la contamination par la COVID-19.

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki a souligné que » la prévention et le contrôle de cette pandémie tout en assurant la sécurité de notre personnel de santé demeure notre souci majeur. L’absence de vaccin contre la COVID-19 laisse cette menace planer lourdement sur l’humanité entière et exige de la vigilance et le renforcement des mesures de prévention. L’intervention active de l’UNICEF et le soutien de nos amis japonais et suédois sont fortement appréciés par le gouvernement tunisien car ils permettent à la Tunisie d’optimiser l’efficacité de sa riposte contre cette pandémie, répondre aux besoins sanitaires et améliorer les investissements faits dans les infrastructures des systèmes de santé en prévision d’éventuelles nouvelles vagues du Coronavirus. «

Pour sa part, Shinsuke Shimizu, Ambassadeur du Japon en Tunisie a déclaré que » les performances réalisées nous incitent à plus de soutien aux efforts fournis par la Tunisie. Il est capital de continuer à assurer les services nécessaires pour prévenir et freiner la propagation du virus. Pour cela, le gouvernement japonais concentre ses efforts sur la poursuite et le renforcement de son soutien au système de santé et se tient prêt à appuyer les actions du ministère de la santé et de l’UNICEF qui visent à aider la Tunisie à se préparer et à réagir aux événements en lien avec le COVID-19. «

De son côté, Anna Block Mazoyer Ambassadrice de Suède en Tunisie » La pandémie de COVID-19 est une menace qui ne peut être surmontée que par une action coordonnée et efficace. L’expérience de la Tunisie menée dans le cadre de la gestion de ce virus vient de le confirmer. Le Gouvernement Suédois continuera de coordonner ses efforts avec ceux de ses partenaires internationaux comme l’UNICEF pour renforcer ceux du pays afin de préserver la santé et la sécurité de la population en Tunisie et éviter un rebond de l’épidémie. «

Fatimata Sow Sidibe, Cheffe de bureau du Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Tunisie a souligné que » l’anticipation faite par la Tunisie en matière de fermeture des frontières, d’instauration du couvre-feu et de restriction des mouvements pour se protéger contre la COVID-19 a permis de sauver des vies et d’atténuer l’impact de l’épidémie. Le Programme Alimentaire Mondial est engagé aux côtés de la Tunisie et de toute la communauté humanitaire pour faciliter le transport et l’acheminement du matériel médical pour que plus jamais aucun Tunisien ne soit affecté par la COVID 19 par manque de disponibilité des équipements et d’accès aux soins. »

« L’UNICEF, en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, travaille avec le ministère de la santé, les agences spécialisées, les acteurs de développement et le secteur privé pour acheminer les équipements de protection individuelle dans les meilleurs délais possibles compte tenu des ruptures de stocks et des circonstances difficiles dues au COVID 19. Nous félicitons la Tunisie pour la préparation et la réponse apportées à cette pandémie qui continue encore ses ravages partout dans le monde. Une mobilisation continue des partenaires est indispensable pour renforcer le système de santé et soutenir les efforts de riposte de la Tunisie. Nous espérons que ce matériel et équipements permettront de renforcer la protection du personnel de santé de la première ligne afin d’accélérer la reprise des services de santé de base essentiels pour les enfants et leurs mères et particulièrement la vaccination des enfants » a déclaré Lila Pieters, Représentante de l’UNICEF en Tunisie.