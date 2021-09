A l’instar de la Cédéao mercredi, l’Union Africaine suspend la Guinée de ses instances, a annoncé le Conseil paix et sécurité de l’organisation.

Cette suspension était attendue. Début juin, le Mali avait subi la même sanction après un second coup d’État en neuf mois et ce , deux jours après avoir été suspendue de la Cédéao. Trois mois plus tard, le scénario se répète : l’Union africaine a suspendu hier la Guinée de ses instances 48h après l’institution sous- régionale.

Le Conseil paix et sécurité de l’UA s’était pourtant réuni lundi au lendemain du coup d’État pour se pencher sur la situation dans le pays. Mais cet organe en charge des conflits et des questions de sécurité « a décidé d’attendre et de s’aligner sur la Cédéao », explique une source au sein de l’organisation régionale, assurant que l’UA s’alignera à nouveau si elle venait à prendre d’autres sanctions. La Cédéao a dit mercredi qu’elle « réexaminerait la situation de la Guinée selon la suite des évènements et après le rapport de sa mission diplomatique ».

L’an dernier, la Cédéao avait pris des sanctions essentiellement économiques contre le Mali après le premier coup d’état. Sanctions qui avaient été levées après que les militaires maliens se sont engagées à respecter une transition de maximum dix-huit mois.

L’UA demande également au Conseil de sécurité de l’ONU d’approuver le communiqué final de la Cédéao.