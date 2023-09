L’Union Internationale de Banques s’engage pour une rentrée scolaire solidaire à FERNANA

L’Union Internationale de Banques réitère son engagement dans la lutte contre l’abandon scolaire dans les régions de la Tunisie avec une action solidaire en faveur des écoliers de la région de FERNANA du Gouvernorat de JENDOUBA au nord du pays. Cette initiative, visant à soutenir la rentrée scolaire des écoliers, démontre la volonté inébranlable de la banque de faire la différence dans la vie des enfants de cette région.

L’UIB, un acteur de premier plan dans le secteur financier tunisien, s’est toujours distinguée par son implication active au service de la communauté et de la responsabilité sociale. Les efforts conjugués de l’UIB et de son personnel ont permis cette année d’assurer la rentrée scolaire de plus de 400 écoliers de la région de FERNANA. Cette action contribue à leur garantir une rentrée scolaire dans de meilleures conditions, tout en insufflant à chaque enfant la confiance nécessaire pour poursuivre son éducation.

Cette action solidaire a également revêtu une signification particulièrement émouvante en honorant la mémoire du collaborateur de l’UIB Feu Mohamed Aziz GROMBALI, Responsable

d’Agence CHARGUIA, décédé quelques mois auparavant. Cette action est un hommage sincère à son engagement et à sa passion pour l’amélioration des conditions, symbolisant la persévérance de ses valeurs dans le cœur et l’âme de ses collègues.

La cérémonie de remise des dons s’est déroulée en présence des Directeurs Généraux Adjoints Mme Ilhem BOUAZIZ et M. François-Xavier DARGE, les membres de la famille de Feu Mohamed Aziz GROMBALI, les représentants des partenaires sociaux ainsi que plusieurs collaborateurs de la banque.

La cérémonie a été également un moment chargé d’émotion, marqué par les sourires radieux et la gratitude des enfants et de leurs familles. Ces instants empreints de solidarité ne font que renforcer la conviction que chaque acte de générosité contribue à tisser un filet de sécurité autour de ceux qui en ont le plus besoin.

Madame Ilhem BOUAZIZ, a souligné l’importance cruciale de cette initiative : « Nous sommes

fermement convaincus que l’éducation est la clé pour briser le cycle de la pauvreté et de

l’abandon scolaire. En investissant dans l’avenir de ces enfants à FERNANA, nous posons les bases d’un avenir meilleur pour toute la région. Chaque enfant mérite l’opportunité de réaliser son potentiel, et chaque enfant éduqué est un pas de plus vers un avenir meilleur pour notre chère Tunisie. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour briser les barrières qui entravent leur réussite. L’UIB a été engagée en faveur des enfants depuis des années, et cette action en est un témoignage concret de notre engagement durable envers leur bien-être et leur avenir » Cette action de l’UIB met en lumière le rôle pivot des entreprises tunisiennes dans la lutte contre l’abandon scolaire. Le succès de cette initiative à FERNANA confirme l’engagement indéfectible de la banque en tant qu’entreprise socialement responsable. Il inspire également l’espoir en montrant que, grâce à des actions solidaires répétées, nous pouvons véritablement changer la trajectoire des générations futures et combattre efficacement l’abandon scolaire.

L’UB, s’est engagée à travers sa Fondation Solidarité et Innovation By UIB ainsi que ses

partenaires sociaux d’apporter son soutien à des écoles de la région de TABARKA. Cette initiative a pour objectif d’améliorer l’accès des enfants à une éducation de qualité et de renforcer leur parcours éducatif. Elle témoigne de la volonté de l’UB de contribuer activement à l’épanouissement et à la réussite des enfants de la Tunisie en créant des opportunités éducatives enrichissantes et en favorisant l’inclusion et l’égalité des chances