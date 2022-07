L’université de Tunis El Manar rejoint le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

Le Conseil de la Collaboration du Solénoïde Compact pour Muons (CMS) réuni au Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, (CERN), a accordé, le 1er juillet 2022, le statut de membre associé à l’Université de Tunis El Manar.

Le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) fondé en 1954, est l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants ultimes de la matière.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Halima Mahjoubi, vice-présidente de l’université de Tunis el Manar, a indiqué que le fait d’être un membre associé va favoriser de nouvelles opportunités pour les chercheurs et les étudiants de l’UTM afin de participer aux activités développées au CERN.

L’UTM est la première Université Tunisienne qui vient de rejoindre le CERN en tant que membre associé. Ce statut crée un cadre solide pour la collaboration en matière de recherche, de développement technologique et d’innovation. Les échanges avec le CERN ont débuté depuis les années 1990 permettant aux chercheurs Tunisien de participer à l’expérience ALEPH auprès Grand collisionneur électron-positron (LEP), à l’expérience OPERA et dernièrement à l’expérience CMS auprès du Grand collisionneur de hadrons (LHC). Les chercheurs et étudiants de l’UTM participent aussi très activement aux programmes de formation et de vulgarisation du CERN, notamment le programme d’étudiants d’été.