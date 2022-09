L’Université de l’Arkansas  recrute des diplômés  tunisiens  pour des partenariats  en recherche agronomique

Trois membres du corps professoral de l’Université de l’Arkansas, issus du programme de biologie cellulaire et moléculaire de la Graduate School and International Education, du Bumpers College et de la Division de l’agriculture de l’Université de l’Arkansas, se sont récemment rendus en Tunisie dans le cadre d’un effort visant à recruter des étudiants étrangers pour l’université et à développer les partenariats de recherche.

L’un d’eux est Sami Dridi, professeur de sciences avicoles à la division de l’agriculture du système de l’Université de l’Alberta.

« Il existe de nombreuses possibilités de collaborations en matière d’éducation et de recherche entre la Tunisie et l’Arkansas », a déclaré la délégation ajoutant que « Ce voyage nous a permis d’identifier les partenaires clés pour aller de l’avant dans de nouveaux domaines de formation et de recrutement qui bénéficieront à la fois à la Tunisie et à l’Université de l’Arkansas. »

« Notre objectif est de continuer à développer le recrutement international dans le programme », a-t-elle il souligné. « Nous savons comment travailler avec les étudiants internationaux et nous sommes extrêmement réactifs à leurs besoins et à leurs questions pendant le processus de candidature ».