L’Université Européenne et celle de Moncton partenaires  dans l’échange  et la mobilité de leurs étudiants

Un accord de partenariat a été signé, le 16 novembre 2022, entre l’Université de Moncton Canada, représentée par son Recteur et Vice-chancelier Denis Prud’homme et l’Université Européenne de Tunis, représentée par son Président Abderraouf Tébourbi, à l’effet de conduire des actions de développement de programmes d’intérêt commun dans l’enseignement et la recherche et contribuer ainsi au renforcement des relations canado-tunisiennes, dans le domaine de l’enseignement.

Le partenariat qui implique l’Université de Moncton Canada et l’Université Européenne de Tunis consiste à développer des échanges et la mobilité d’étudiants entre les deux établissements, l’échange de professeurs chercheurs, l’élaboration et la réalisation de thèmes communs de recherche, l’organisation commune de conférences et de séminaires, l’échange d’informations, de publications et documents de recherche scientifique dans le cadre du CRUET, Centre de Recherche de l’Université Européenne de Tunis.

Faisant écho au président du Groupe Université Européenne de Tunis, Abderraouf Tebourbi, le Ministre Responsable de la Francophonie, le Recteur, et le Vice Chancelier de l’Université de Moncton ont abordé, successivement, devant les étudiants de l’Université Européenne de Tunis, la coopération bilatérale entre les deux institutions, et les perspectives d’avenir dans le cadre de la reconduction du partenariat entre les deux établissements ainsi que le développement des échanges et des programmes de collaboration.

Une reconnaissance européenne et internationale

L’Université Européenne de Tunis compte plus de 70 partenaires à travers les cinq continents. Le Groupe Université Européenne de Tunis vise l’excellence à travers des partenariats sur les cinq continents avec de grandes écoles et universités de renommée mondiale. L’UET est dotée du 1 er campus intelligent et nouvelle génération en Tunisie. Il s’agit d’un « concept unique et pilote en Tunisie, grâce à des espaces actifs et interactifs, un environnement high- tech, numérique et connecté, adapté aux nouveaux défis de l’enseignement et de l’employabilité des jeunes ». Tout pour en faire un « véritable hub pour le Maghreb, la Méditerranée et l’Afrique et un levier de développement en matière d’enseignement ».

Selon Abderraouf Tébourbi, pour passer une année universitaire à l’étranger, l’étudiant tunisien a le choix en termes de mobilité, grâce aux 70 partenaires à travers le monde. « Nous avons déjà 10 étudiants à l’Université de Moncton, et comptons accueillir des étudiants canadiens dans notre université très prochainement », a-t-il-indiqué.

La jeunesse au cœur de l’action

Glen Savoie, ministre de la Francophonie, a fait part de son « excitation » d’avoir la chance d’accueillir des étudiants au Canada. « Nous avons une grande pénurie au Canada en termes de main d’œuvre, et l’opportunité d’attirer des étudiants tunisiens, qui plus est, sont prêts à entrer dans le système canadien car très doués, ne peut être que bénéfique. » De son côté, Isabelle Doucet, en sa qualité de représentante personnelle du Premier ministre canadien, a assuré que ce partenariat permettra de poursuivre tout ce que représente la francophonie, à savoir la langue française, la collaboration, la diversité, la mobilité etc. « Tout ce qui concerne la jeunesse est prioritaire pour nous », a-t-elle insisté.