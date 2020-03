L’US Monastir élimine le Club africain et l’ES Sahel chute devant l’ES Métlaoui

L’US Monastir, le CS Sfaxien, le CS Chebba, El Kalaa Sports, l’EGS Gafsa et l’ES Métlaoui ont rejoint l’Espérance sportive de Tunis et l’US Tataouine en quarts de finale de la coupe de Tunisie.

L’US Monastir s’est qualifiée aux dépens du Club africain (1-0), dimanche au stade Mustapha ben Jannet, dans le choc de ces huitièmes de finale.

Fehmi Ben Romdhane a inscrit l’unique réalisation à la 56e en faveur des protégés de Lassad Chebbi qui ont failli doubler la mise à plusieurs reprises. Le Club africain qui a buté sur une formation monastirienne en forme et particulièrement solide en défense est désormais exclu de la coupe de Tunisie.

De son côté, l’Etoile sportive du Sahel a finalement chuté devant l’ES Métlaoui au terme d’une séance de tirs au but complètement ratée par les étoilés (4-1). Le match s’était soldé par un nul 2-2 au terme des deux séances de prolongation.

L’autre surprise de ces huitièmes, c’est l’élimination du Stade tunisien qui négociait un déplacement périlleux à Gafsa. L’EGS Gafsa (L2) sest finalement imposée par un large score (3-1) face au 5e de la Ligue 1 de football professionnel.

Sur ce même score s’était, également, terminée la confrontation entre le CS Chebba et le Sporting Ben Arous, avec une victoire logique des premiers grâce aux buts de Mohamed Aloui 40′, Mohamed Amine Hammia 44′ et Jilani Abdessalem 80′. Hassene Harbaoui avait réduit la marque à la 50′ pour le sporting.

Le CS Sfaxien a, quant à lui, disposé sans difficulté de l’AS Jerba (2-0), en inscrivant un but par mi-temps. Aymen Harzi a ouvert le score pour les sudistes à la 32′, avant que Houssem Ben Ali ne double la marque à la 68′.

Dernier match des huitièmes, celui que Kalaa sports (L. Amateur 1) a remporté devant le WS Hamma (L.Amateur 2), à la faveur de sa courte victoire (1-0) grâce à la réalisation de Zied Aloui à la 18′.

Voici les résultats complets des huitièmes de finale:

Dimanche 15 mars:

Stade de Zarzouna:

CS Bizertin – US Tataouine 2-4 (tirs au but), (1-1)

Stade de la Marsa:

AS Marsa – Espérance ST 0-2

Stade Mustapha Ben Jannet:

US Monastir – Club Africain 1-0

Stade Kalaa Seghira:

Kalaa Sports – WS Hamma 1-0

Stade de Gafsa:

EGS Gafsa – Stade Tunisien 3-1

Stade de Chebba:

CS Chebba – SC Ben Arous 3-1

Stade Taieb Mehiri:

CS Sfaxien – AS Jerba 2-0

Stade de Metlaoui:

ES Métlaoui – Etoile du Sahel 4-1 (tirs au but), (2-2)