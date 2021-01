L’US Tataouine bat le CA Bizertin 1-0

L’US Tataouine a battu le CA Bizertin 1-0, dimanche à domicile pour le compte de la 6e journée de la ligue 1 du football professionnel.

L’unique but a été marqué par le guinéen Alya Sylla à la 6e minute.

Les locaux se sont hissés provisoirement la 10e place du classement général avec 6 points tandis que la formation nordiste qui a concédé sa quatrième défaite et la première, sous la houlette du nouvel entraineur Larbi Zouaoui, est 12 avec 4 points.

Résultats partiels

Stde Nejib Khattab

US Tataouine 1

CA Bizertin 0 Alya Sylla (6′)

En cours

A Béja:

Olympique de Béja AS Soliman

Au stade Khouaja:

AS Rejiche

US Ben Guerdane

A Radès (coup d’envoi à 16h00)

Club Africain

ES Métlaoui

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 13 5 4 1 0 7 2 +5

2. CS Sfaxien 10 4 3 1 0 8 1 +7

3. ES Sahel 9 5 3 0 2 8 6 +2

4. S. Tunisien 8 5 2 2 1 8 5 +3

-. AS Réjiche 8 5 2 2 1 5 2 +3

-. USB Guerdane 8 5 2 2 1 4 1 +3

7. ES Métlaoui 7 5 2 1 2 3 3 0

-. AS Soliman 7 5 2 1 2 6 7 -1

9. O. Béja 6 4 1 3 0 4 3 +1

. US Tataouine 6 6 1 3 2 3 5 -2

11. C.Africain 5 5 1 2 2 5 9 -4

12. CA Bizertin 4 6 1 1 4 5 9 -4

13. US Monastir 5 5 0 2 3 4 8 -2

14. JS Kairouan 1 5 0 1 4 2 11 -9

