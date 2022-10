L’USAID accorde 1,5 million de dollars à Baobab+ pour promouvoir l’inclusion financière grâce à l’accès à l’énergie

Development Innovation Ventures (DIV), le programme d’innovation ouverte de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), qui investit dans des solutions révolutionnaires et aptes à relever les défis de développement, a accordé une subvention à Baobab+, le leader de l’électrification rurale en Afrique de l’Ouest et à Madagascar.

Libérer le potentiel de millions de personnes grâce à l’énergie solaire…

La République démocratique du Congo (RDC) figure parmi les pays ayant le plus faible taux d’électrification, seulement 9% de la population congolaise dispose d’un accès à l’électricité. Parmi les 11 millions de ménages qui n’en bénéficient pas, nombreux dépendent de petits générateurs diesel coûteux et polluants, du bois ou encore du charbon de bois. L’impact environnemental sur les forêts est conséquent, et cela nécessite souvent de longs déplacements pour s’approvisionner, une charge qui pèse généralement sur les femmes et les enfants. L’énergie solaire représente donc une opportunité exceptionnelle pour les ménages ruraux qui n’ont pas accès à l’électricité. La technologie Pay-As-You-Go (PAYG) permet également de lever le frein majeur du prix et de rendre les produits accessibles à tous, en permettant au client d’effectuer des paiements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels en fonction de ses capacités, avant d’en devenir propriétaire.

Baobab+ est présent en Côte d’Ivoire, au Mali, au Sénégal, à Madagascar, au Nigéria et en RDC et a équipé 250 000 foyers en produits solaires, utilisés par 1,5 million de personnes, au cours des six dernières années. Depuis son lancement en RDC en 2021, Baobab+ est actuellement présent dans les provinces de Kinshasa, Kwilu et Kwango.

… et permettre l’inclusion financière et numérique !

Une vaste proportion de la population d’Afrique subsaharienne n’a pas accès aux services bancaires – 74% en République Démocratique du Congo et 80% au Sénégal, principalement à cause d’un manque de garanties ou d’antécédents.

Afin d’accroître l’accès au financement au plus grand nombre, Baobab+ en partenariat avec sa maison mère le groupe de microfinance Baobab, acteur majeur de l’accès à l’inclusion financière en Afrique, a développé un scoring unique permettant à ses clients Pay-As-You-Go de devenir éligibles à un nano crédit, en utilisant leur historique de remboursement du produit solaire comme première expérience de crédit. Le pilote financé par DIV et prochainement en cours de déploiement au Sénégal, sera ultérieurement répliqué dans d’autres pays.

Pour Baobab+, l’accès à l’énergie est également un tremplin pour permettre à chaque foyer africain de prendre part à la révolution numérique. Au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Mali et à Madagascar, Baobab+ a été pionnier dans le lancement d’une offre de smartphones avec paiement progressif. En partenariat avec des start-ups locales, Baobab+ propose des contenus supplémentaires répondant aux besoins de ses clients, tels que l’e-éducation, la santé ou la gestion de petites activités entrepreneuriales. À ce jour, Baobab+ a équipé plus de 110.000 foyers de solutions digitales. Le groupe panafricain a démontré sa robustesse après la pandémie de la Covid-19 : en 2021, Baobab+ a connu une croissance annuelle de +42%.

Qui est Baobab+ ?

Lancée en 2015 et opérant dans six pays africains, Baobab+ est une entreprise sociale qui accompagne les ménages et les micro-entrepreneurs dans leur autonomie énergétique à travers la distribution de kits solaires, dont 250.000 ménages ont déjà été équipés (1,5 million de bénéficiaires), notamment en zones rurales. En plus de cette vocation première, la filiale du groupe Baobab propose des dispositifs numériques à des fins pédagogiques et professionnelles, dont sont déjà équipés plus de 110.000 ménages (400.000 bénéficiaires). Ces produits bénéficient de facilités de financement afin de les rendre accessibles à tous.