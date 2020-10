Lutte contre la corruption: Le rendement du gouvernement est « trop mauvais », selon 69% de Tunisiens

Selon un sondage récemment réalisé par l’Afrobaromètre sur la corruption financière et administrative, sept Tunisiens sur dix estiment » trop mauvais » ou presque » défaillant » le rendement de l’Exécutif en matière de lutte contre la corruption.

Le sondage montre que 69% des Tunisiens jugent » trop mauvais » ou « assez mauvais », le rendement du gouvernement en matière de lutte anti-corruption, fait savoir Youssef Meddeb, directeur général de l’institut de sondage « One to One ».

Perception de la performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption │ Tunisie │2013- 2020

Meddeb a ajouté que la contrebande représente l’un des problèmes majeurs en Tunisie, pour 71% des Tunisiens, selon les résultats du même sondage réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1200 Tunisiens, âgés de plus de 18 ans, entre les mois de février et mars 2020.

Il en ressort que les hauts fonctionnaires de l’Etat, les élus du peuple ainsi que les agents publics demeurent parmi les personnes les plus impliquées dans les affaires de corruption ».

S’appuyant sur les résultats du même sondage, Meddeb a souligné que la majorité des individus sondés estiment que le niveau de corruption a augmenté, et que la plupart des Tunisiens craignent des conséquences négatives après la dénonciation des faits de corruption.

Pour la conseillère juridique de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), la dénonciation de la corruption est une nouvelle expérience en Tunisie. Elle a cependant fait état de plusieurs insuffisances liées notamment à la protection des dénonciateurs.

Afrobaromètre est un réseau de recherches panafricain et indépendant qui conduit des enquêtes sur les attitudes du public envers la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques et des questions connexes dans les pays d’Afrique. Huit séries d’enquêtes ont été menées dans 38 pays au maximum entre 1999 et 2020.

La huitième série d’enquêtes en 2019/2020 a couvert 35 pays. Afrobaromètre mène des interviews en face à face dans la langue choisie par le répondant avec des échantillons représentatifs au niveau national.

L’équipe d’Afrobaromètre en Tunisie, dirigée par One to One for Research and Polling, s’est entretenue avec 1.200 adultes tunisiens en février-mars 2020. Un échantillon de cette taille produit des résultats d’ordre national avec une marge d’erreur de ±3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment menées en Tunisie en 2013 et 2018.