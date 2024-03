A Jebel Jelloud, Saïed constate que la corruption est devenue un cancer ravageur

Le chef d’Etat Kaïs Saïed, a effectué, mardi 12 mars 2024 une visite inopinée au dépôt de trains de Jebel Jelloud et à la station du métro léger de Tunis Marine.

Inspectant l’état du matériel roulant et les conditions de sa maintenance, Saied a dénoncé la dégradation des matériaux et de l’infrastructure ferroviaire et a appelé à appliquer rigoureusement la loi contre toute personne impliquée dans des affaires de corruption dans le secteur du transport.

« Le phénomène de corruption s’est répandu dans le pays, jusqu’à devenir un cancer qui se propage dans le corps de l’Etat, et dans le corps de la société (…) »