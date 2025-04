Lutte contre le criquet pèlerin :La situation est sous contrôle

«La Tunisie est parvenue à faire face au fléau de l’invasion du criquet pèlerin, grâce à la mobilisation des efforts du département de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ainsi que d’autres départements, notamment ceux de l’Intérieur et de la Défense, ainsi que la mise en place de mesures proactives », a affirmé, vendredi, le ministre de l’Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa participation au Symposium International sur les Plantes Aromatiques et Médicinales, organisé du 11 au 13 avril 2025, à Djerba, le ministre a avancé que « la situation est, actuellement, sous contrôle », ajoutant que 1400 hectares ont été traités, jusqu’à ce jour.

Il a salué « les efforts déployés par les intervenants dans les gouvernorats de la première ligne, afin d’empêcher l’avancée des criquets pèlerins vers d’autres régions ».

De son côté, le commissaire régional au développement agricole à Médenine, a fait savoir que 95 hectares ont été traités dans la région, dont 35 hectares à l’intérieur de la réserve de Sidi Toui, où un traitement biologique a été effectué pour préserver la faune.D’après lui, ce fléau est maîtrisé, à l’heure actuelle, et l’effort a été orienté vers le suivi pour prévenir tout risque et intervenir rapidement en cas de besoin.

