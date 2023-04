M.Hassen : l’adhésion aux Brics ne résoudra pas les difficultés de la Tunisie

Penser que l’adhésion de la Tunisie au groupement des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) résoudra les difficultés économiques et financières qu’elle affronte est un peu exagéré, a estimé l’économiste Mohsen Hassen, dans des déclarations, mercredi 12 avril, à Radio Mosaïque FM, ajoutant que le changement des alliances économiques et financières nécessite des stratégies et des politiques nouvelles.

Il a été d’avis que le plus indiqué actuellement pour la Tunisie est d’aller de l’avant dans les réformes et la mise en œuvre de programmes à long terme en vue de réduire l’endettement extérieur et ses incidences sur l’indépendance de la décision.

Il a affirmé que l’adhésion de la Tunisie aux Brics ou à tout autre groupement est une question de souveraineté et qu’elle est en droit d’adhérer à n’importe quel groupe, mais il faudrait auparavant remplir certaines conditions dont l’adoption de lignes politiques répondant aux exigences dudit groupe.

Il a souligné que pour sortir de ses difficultés ? la Tunisie a le choix soit d’élaborer un nouveau programme de réformes inspirées des propositions du président de la république et le présenter au FMI, soit de rompre définitivement avec le FMI, ce qui commande le lancement d’un plan national de sauvetage de l’économie.

Rappelons que le porte- parole du mouvement du 25 juillet, Mahmoud Ben Mabrouk, avait signalé dans des déclarations aux médias locaux que la Tunisie étudie la possibilité d’adhérer aux Brics, face à l’échec des négociations avec le FMI.