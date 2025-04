Macron annonce que la France reconnaîtra l’Etat palestinien en juin

Le président français Emmanuel Macron a annoncé, mercredi, sur France 5 que la France pourrait reconnaître l’État palestinien dès le mois de juin prochain. Cette déclaration marque un tournant potentiellement significatif dans la politique française au Moyen-Orient.

« Je souhaite aller vers une reconnaissance » de l’État palestinien, a déclaré le chef de l’État français, précisant que cette décision ne serait pas prise pour « faire plaisir à un tel ou un tel mais parce que ce sera juste, et parce que je veux participer à une dynamique. »

Emmanuel Macron a également évoqué un calendrier plus précis, mentionnant qu' »en juin », lors d’une conférence sur la création d’un État palestinien, « on pourrait finaliser avec l’Arabie Saoudite le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs » pays.

Cette annonce suggère une action coordonnée impliquant plusieurs nations, dont l’Arabie Saoudite pourrait être un acteur clé, dans un mouvement diplomatique d’envergure visant à faire avancer la solution à deux États.

Cette déclaration intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, alors que le conflit entre Israël et Hamas à Gaza se poursuit depuis le 7 octobre dernier. Plusieurs pays européens, dont l’Irlande, l’Espagne et la Norvège, ont récemment exprimé leur intention de reconnaître l’État palestinien. La position française, si elle se concrétise marquera un changement notable dans l’approche traditionnelle de Paris, qui avait jusqu’à présent conditionné la reconnaissance de l’État palestinien à des avancées dans le processus de paix israélo-palestinien.

