Macron clôture son périple  africain  en RDC

Emmanuel Macron est retourné sur le difficile terrain de la diplomatie de guerre samedi en République démocratique du Congo, dernière étape de la tournée africaine, où ses efforts de paix dans l’est du pays face à la rébellion du M23 sont contestés.

Le président français est arrivé vendredi soir dans la capitale la République démocratique du Congo, plus grand pays francophone du monde.

La République démocratique du Congo, en proie à une rébellion dans sa partie orientale, ne doit « pas être un butin de guerre », a lancé samedi à Kinshasa le président français Emmanuel Macron.

« Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre », a-t-il martelé.

Très attendu sur le conflit dans l’est de la République démocratique du Congo, Emmanuel Macron, n’a pas clairement condamné samedi le Rwanda, comme le lui demandaient les Congolais, mais lancé de fermes mises en garde, y compris à Kigali.

« Ce que nous attendons du Rwanda et des autres (acteurs), c’est de s’engager et de respecter les rendez-vous qu’ils se donnent sous la supervision des médiateurs et s’ils ne respectent pas, alors oui, il peut y avoir des sanctions, je le dis très clairement », a-t-il souligné.

Le président français avait tenté une mission de bons offices en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, en septembre dernier, jouant les facilitateurs pour une rencontre entre Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame.

Mais la rébellion a depuis repris de plus belle ses avancées, tandis qu’Emmanuel Macron se retrouve accusé de parti pris en faveur de Paul Kagame, avec lequel il a opéré une réconciliation après les années consécutives au génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 et les accusations d’implication dans ce bain de sang portées contre la France.