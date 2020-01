Macron informe Saïed de la teneur des discussions de la conférence de Berlin

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, dimanche soir, un appel téléphonique du président français Emmanuel Macron.

Le président français a informé le chef de l’Etat de la teneur des discussions et des recommandations issues de la conférence de Berlin sur la Libye, déclarant comprendre la position de la Tunisie de ne pas y participer.

La Tunisie a décliné l’invitation à participer à la Conférence de Berlin, une invitation qui a été adressée, vendredi, par la Chancelière Allemande Angela Merkel.

“La Tunisie se trouve dans l’impossibilité de participer à cette conférence en raison de l’invitation, parvenue tardivement, et de son absence aux réunions préparatoires de la conférence qui ont démarré depuis septembre dernier”, a expliqué, samedi, le ministère des Affaires étrangères.

Selon la présidence de la République, l’entretien a également porté sur la nécessité de la participation de la Tunisie à toute initiative à venir. Kaïs Saïed a rappelé la médiation menée, dans ce sens, le 23 décembre dernier, rassemblant des chefs de tribus libyennes et des représentants de la société civile libyenne pour une solution libyo-libyenne.

Saied a souligné que la Tunisie est la plus touchée par la situation qui prévaut en Libye. De par sa position géographique, la Tunisie est le pays qui subit le plus, les conséquences de la guerre, à tous les plans notamment, sécuritaire.

Le président français a adressé une invitation au président Kaïs Saïed pour une visite en France. A son tour Saïed a invité le président Macron à se rendre en Tunisie.