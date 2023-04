Madagascar : lancement du projet de renforcement de la production alimentaire

Le gouvernement de Madagascar et la Banque africaine de développement ont procédé, dernièrement , à Marovoay (région de Boeny) au lancement du Projet d’urgence de renforcement de la production alimentaire . Le projet s’inscrit dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d’urgence.

« Ce renforcement de la sécurité alimentaire va contribuer à faire face aux effets néfastes de la guerre entre l’Ukraine et la Russie qui a entraîné la flambée des produits alimentaire sur le marché », a déclaré le ministre malgache de l’Agriculture et de l’Élevage, Harifidy Janset Ramilison. « Cela permettra en même temps de réduire la dépendance de Madagascar aux importations de ces produits de première nécessité. Le projet apporte ainsi une réponse salutaire au contexte actuel qui appelle à l’action », a ajouté le ministre.



Le responsable pays du Groupe de la Banque africaine de développement à Madagascar, Adam Amoumoun a indiqué que la mise en œuvre du projet va permettre à plus de 126 mille, dont 30 % de femmes de bénéficier d’engrais, pour accroître la production et la productivité dans quatre variétés agricoles : le riz, le blé, le soja et l’arachide. Cela permettra aussi d’augmenter les superficies cultivées à plus de 47 mille 500 hectares.



(Distribué par APO Group pour African Development Bank Group, AfDB)