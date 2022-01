Madagascar: Un projet de téléphérique s’attire les foudres de la population

Pour désengorger la capitale Antananarivo, le gouvernement prévoit la construction de deux lignes de téléphérique pour un montant de 152 millions d’euros. Mais ce projet, soutenu par la France, est vivement critiqué par la population. En cause, un tracé contesté par des défenseurs du patrimoine mais surtout un prix du billet inaccessible à la grande majorité des Malgaches.

Le téléphérique est censé réduire considérablement les temps de trajet et la pollution dans la ville aux douze collines, dont la plus haute culmine à 1 430 mètres d’altitude. Selon le maire de la ville, Naina Andriantsitohaina, le téléphérique sera capable de transporter 40 000 passagers par jour et permettra « d’effectuer en trente minutes un trajet représentant d’une heure et demie à deux heures en véhicule ».

Mais ce projet de 152 millions d’euros porté par les autorités, le plus coûteux jamais réalisé dans la capitale, est loin de faire l’unanimité auprès de la population malgache. Ses opposants ont remporté, lundi 17 janvier, une première bataille, puisque le gouvernement a promis qu’il allait revoir le tracé de l’ouvrage.

Pour de nombreux habitants, les autorités devraient s’atteler à des problèmes bien plus urgents alors que la capitale vient de connaître les pires inondations de son histoire depuis 1959. Entre la vétusté des digues, le manque de canaux d’évacuation, des aménagements anarchiques et une gestion des déchets défaillante, les priorités ne manquent pas.