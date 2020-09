Zouhaier Maghzaoui, député du bloc démocrate a dévoilé dans une déclaration à Mosaïque fm qu’il y a une coordination entre un nombre de blocs au parlement dans le but de former un front regroupant plus de 80 députés.

Il a ajouté que des négociations ont bien avancé pour former ce front. Il est formé des blocs démocrate, de la réforme nationale, Tahya tounes et des indépendants.

Maghzaoui a indiqué que ce front ne comprend pas le bloc du PDL.