Mahdia: Tous les indicateurs touristiques au vert

Les indicateurs touristiques dans le gouvernorat de Mahdia ont affiché, depuis le début de l’année et jusqu’au 20 avril courant, une progression significative.

Au cours de ladite période, le nombre de visiteurs a dépassé les 21 mille touristes, soit une hausse de 21%, tandis que le nombre de nuitées a atteint 80 mille, enregistrant une augmentation d’environ 13,8% par rapport à la même période de l’année précédente, a indiqué le commissaire régional au tourisme à Mahdia, Mohamed Boujdaria

Lors d’une réunion consacrée aux préparatifs de la saison touristique tenue, mercredi au siège du gouvernorat de Mahdia, Boujdaria a souligné le retour de tous les marchés traditionnels vers la destination Mahdia, notamment le marché britannique, en plus des marchés allemand et français.

Il a par ailleurs établi une comparaison entre les réalisations enregistrées en ce début d’année et celles de la période correspondante de l’année de référence 2019, mettant en évidence une hausse de 0,5% du nombre de visiteurs ainsi qu’une progression de 20,3 % des nuitées touristiques.

Les professionnels du secteur s’attendent ainsi à une augmentation du nombre de visiteurs comprise entre 15 et 20% par rapport à l’année 2024, a affirmé la même source, soulignant que toutes les unités hôtelières de la région seront fin prêtes à accueillir les clients à partir du 1er mai prochain.

- Publicité-