Mahmoud Abbas nomme Hussein al-Sheikh vice-président de la direction de l’OLP

Le président palestinien Mahmoud Abbas a nommé un proche collaborateur au poste de vice-président, a annoncé l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Hussein al-Sheikh a été nommé « vice-président de la direction de l’OLP », a déclaré samedi Wasel Abu Yousef, membre du comité exécutif de l’OLP, ce qui place al-Sheikh en position de successeur potentiel de M. Abbas.

Abbas, âgé de 89 ans, a créé le poste de vice-président lors de la 32e session du Conseil central palestinien à Ramallah en début de semaine.

Au cours de cette session, il a réaffirmé son engagement à lancer un « dialogue national global », qui vise à impliquer « toutes les factions palestiniennes pour parvenir à la réconciliation et renforcer l’unité nationale », a rapporté l’agence de presse officielle palestinienne WAFA.

Abbas a également informé la commission des « efforts politiques à venir visant à mettre un terme à l’agression israélienne en cours et à la guerre de génocide dans la bande de Gaza ».

Il s’agit notamment d’assurer l’entrée rapide de l’aide humanitaire et médicale, la pleine gouvernance palestinienne de Gaza et le retrait total d’Israël de l’enclave, « une étape vers le lancement d’un processus politique visant à mettre fin à l’occupation et à créer un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale », selon l’agence WAFA.

