Maintien de la grève du 4 avril à La Presse

Selon le site « achaab.news » de l’UGTT , relayé par Radio Diwan FM, le syndicat de la SNIPE-la Presse a décidé d’observer la grève prévue pour le 4 avril, suite à l’échec de la séance de négociations tenue, mercredi 29 mars, avec les représentants de l’administration.

A rappeler que le président Kais Said s’était rendu, le 11 mars, au siège de la Presse , exprimant « son attachement à lever les obstacles auxquels fait face cette entreprise, aider à sa promotion et à l’amélioration de son rendement et des conditions de travail qui y prévalent », a souligné à cette occasion le rédacteur en chef de la Presse, Chokri Ben Nsir.