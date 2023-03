Malawi : Réunion de haut niveau des pays africains affectés par l’épidémie de choléra

La capitale du Malawi, accueille, les 9 et 10 mars, une réunion des pays touchés par l’épidémie choléra, des pays à risque et des communautés économiques régionales concernées.

Des organisations internationales, des partenaires bilatéraux et multilatéraux ainsi que les ministres de la santé, de l’eau et de l’assainissement de 14 pays africains participeront à cette réunion.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé des cas de choléra dans d’autres pays que le Malawi, notamment au Burundi, au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Éthiopie, au Mozambique, au Nigeria, au Kenya et en Somalie.

« Avec le soutien des Centres africains de contrôle des maladies (Africa CDC) et de l’OMS, cette réunion de haut niveau vise à permettre aux États de partager des informations sur l’épidémie de choléra et les principales techniques de réponse », a déclaré la ministre de la santé du Malawi, Khumbize Chiponda, dans un communiqué de presse.

« La lutte contre l’épidémie de choléra nécessite une bonne collaboration et une bonne coordination entre les États africains, car nous vivons dans un village planétaire. Ensemble, nous gagnerons cette guerre contre le choléra et d’autres maladies émergentes et résurgentes », a-t-elle ajouté.

La ministre de la santé du Malawi a précisé que la réunion visait également à discuter du niveau de préparation et à aligner les mécanismes de coordination transfrontalière, afin de répondre rapidement à l’actuelle épidémie de choléra, ainsi qu’à toute autre urgence sanitaire.

La mise en place de la Task Force de coordination pour l’élimination des épidémies de choléra en Afrique, soutenue par le président zambien Hakainde Hachilema, sera également à l’ordre du jour.

Depuis le déclenchement de l’épidémie, en mars 2022, l’ensemble des 29 districts du Malawi déplorent 1 616 décès et 51 855 cas de choléra avérés.