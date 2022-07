Malek Ezzahi: Un nouveau round de négociations aura lieu prochainement entre le gouvernement et l’UGTT

Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi a souligné qu’un nouveau round de négociations aura lieu prochainement entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne de travail (UGTT).

En marge d’une rencontre tenue vendredi à l’occasion du lancement du nouveau portail du ministère des affaires social, Ezzahi a nié l’existence d’un quelconque conflit entre le gouvernement et la centrale syndicale.

« Le dialogue entre les deux parties n’a jamais été rompu, en témoigne les réunions quotidiennes entre les comités de l’emploi, des relations professionnelles et l’inspection générale de travail et de réconciliation » a-t-il affirmé, précisant que le gouvernement et l’UGTT œuvrent de concert à assurer la réussite du processus de négociations.

Le ministre des affaires sociales a qualifié les relations entre le gouvernement et la centrale syndicale de « stables et permanentes », exprimant l’engagement du gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux concernant tous les dossiers.