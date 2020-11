Malek Jaziri perd une place

Le joueur de tennis Tunisien Malek Jaziri a perdu une place dans le classement mondial ATP, publié lundi et pointe au 243e rang

Jaziri rappelle-t-on, etait sorti dès les seizièmes de finale du tournoi de Parme en Italie après sa défaite devant l’italien Andrea Bernaboldi qui a grimpé de 20 places et occupe désormais la 272e position suite à sa qualification en demi-finales.

En haut du tableau, Le Russe Daniil Medvedev, vainqueur dimanche du Masters 1000 de Paris, a grimpé au 4è rang mondial du classement, toujours dominé par le Serbe Novak Djokovic.

Grâce à ce premier titre décroché en 2020, Medvedev dépasse le Suisse Roger Federer et égale son meilleur classement en carrière, atteint en septembre 2019.

A 33 ans, Djokovic, malgré son absence à Paris, a égalé le record de l’Américain Pete Sampras, en officialisant vendredi qu’il terminerait la saison à la première place mondiale pour la 6e fois.

Battu en finale à Paris, l’Allemand Alexander Zverev reste au 7e rang mondial mais il compte désormais 1606 points d’avance sur le 8e, le Russe Andrey Rublev.

