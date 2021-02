Malek Jazizi sorti dès le premier tour

Le joueur de tennis tunisien Malek Jaziri (255e mondial) a été sèchement battu par le Kazakh, Dmitry Popko (170e), 1-6, 3-6, mardi soir au premier tour du tournoi Challenger de Biella dans le nord de l’Italie.

De son coté l’ancien numéro 1 mondial , Andy Murray désormais 125e, a lancé saison très loin de l’Open d’Australie, où il a bataillé pour passer le premier tour de ce tournoi indoor doté de 45.000 euros et qui fait partie du circuit professionnel Challenger masculin

L’Ecossais, triple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013 et 2016), a mis 2h10 pour battre l’Allemand Maximilian Marterer (203e), 6-7, 6-2, 6-3.

Il rencontrera l’Italien Gian Marco Moroni (234e )

Murray, 33 ans, a lutté contre une blessure pelvienne qui a compromis ses tentatives de relancer sa carrière après une opération de la hanche. Il n’a disputé que sept matches officiels en 2020 en raison également de la suspension de cinq mois du circuit ATP due à la pandémie.

Ses espoirs de revenir à Melbourne cette année ont été anéantis lorsqu’il a été testé positif au coronavirus le mois dernier.

