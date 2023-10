Mali : Des combats acharnés après que les rebelles touaregs ont tué « plus de 80 soldats »

De violents combats ont éclaté dans le nord du Mali, les rebelles touaregs affirmant avoir pris le contrôle de la ville de Bamba à l’armée.

Ces combats interviennent après que les combattants séparatistes ont déclaré avoir tué plus de 80 soldats dans le centre du pays.

Le gouvernement a confirmé qu’une base de l’armée dans la région de Mopti avait été prise pour cible jeudi, mais n’a donné aucun détail, selon la BBC.

La recrudescence des violences intervient alors que les forces de maintien de la paix de l’ONU, déployées au Mali en 2013, se retirent sur ordre de la junte.

Le raid de jeudi sur la ville de Dioura est le plus méridional depuis que les rebelles touaregs ont repris les hostilités en août, après l’échec d’un accord de paix conclu en 2015.

Cela a coïncidé avec une violence croissante de la part des groupes militants islamistes, malgré le déploiement en décembre 2021 de mercenaires du groupe russe Wagner.

L’armée avait déjà été prise pour cible à Bamba plus tôt en septembre par des djihadistes liés à Al-Qaïda.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’armée a déclaré que les affrontements à Bamba avaient commencé dimanche à 6 heures et les a qualifiés d' »intenses ». Elle n’a pas nommé les combattants impliqués, se bornant à les qualifier de « terroristes ».

- Publicité-