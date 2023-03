Mali : Les pouvoirs du président renforcés dans le projet de Constitution

Le projet de nouvelle Constitution au Mali renforce les pouvoirs du président, lui permet d’ordonner la mobilisation générale dans ce pays déstabilisé par la violence, et relègue le français au rang de « langue de travail ».

Le colonel Assimi Goïta qui s’est fait investir en 2021 président pendant une période dite de transition a défendu ce texte « majeur » comme le reflet des « aspirations profondes de notre peuple » et la manifestation d’un « renouveau démocratique ».

Il a assuré que les Maliens s’étaient exprimé « sans aucune entrave » sur son élaboration, dans un contexte où un certain nombre de partis et d’acteurs politiques ont remis en cause la teneur et même la nécessité d’une nouvelle Constitution. Il n’a rien dit en revanche sur le calendrier d’adoption.

« S’il reçoit l’onction populaire au cours d’un référendum, ce texte devrait régir l’organisation et le fonctionnement de l’Etat et de ses institutions », a simplement déclaré le colonel Goïta.

L’AFP a pu consulter le document. Il renforce les pouvoirs présidentiels, comme l’avant-projet de 2022, par rapport à la Constitution de 1992.

Dans la nouvelle Constitution, ce serait le président qui « détermine la politique de la Nation », et non plus le gouvernement; le président nommerait le Premier ministre et les ministres et mettrait fin à leurs fonctions.

« Le gouvernement est responsable devant le président », et non plus devant l’Assemblée nationale. L’initiative des lois appartiendrait au président et aux parlementaires, et non plus au gouvernement et à l’Assemblée nationale.