Mali : Mort de 13 soldats français dans un crash de deux hélicoptères

Un accident d’hélicoptère a coûté la vie à treize soldats français de l’opération Barkhane au Mali, annonce l’Élysée ce mardi 26 novembre. La collision des deux engins, qui a provoqué le crash, est intervenue dans le cadre d’une opération de combat contre des jihadistes, a annoncé RTL.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a salué “avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l’armée de terre, six officiers, six sous-officiers, et un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel”.