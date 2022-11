Mali: Préparatifs des Sommets de l’Union Africaine (UA) sur l’Industrialisation et la ZLECAf

Le Directeur de Cabinet du Président de la République du Mali, Ibrahim Sani Abani a présidé, hier dans l’après-midi à l’auditorium Sani Bako du Ministère des Affaires Etrangère, une rencontre d’échange avec les membres du corps diplomatique. Cette rencontre a pour but d’échanger avec les diplomates sur deux sujets essentiels pour le gouvernement. Il s’agit pour les autorités d’informer les chancelleries sur la tenue à Niamey, dans ce mois de novembre de plusieurs évènements dont deux sommets extraordinaires des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine et la semaine de l’industrialisation de l’Afrique.

Dans son mot introductif, il a décliné les objectifs de la réunion qui, vise à informer le corps diplomatique sur la tenue d’une part du sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur l’Industrialisation et la diversification économique en Afrique et la Session Extraordinaire de l’Union Africaine sur la ZLECAF, du Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur l’industrialisation et la diversification économique. «Ce sommet sera l’occasion entre autres de souligner la détermination et l’engagement renouvelé de l’Afrique en faveur de l’industrialisation comme un des piliers centraux de réalisation des objectifs de croissance économique et du développement du continent tel qu’énoncé dans le programme 2030 et 2063 de l’Union Africaine. Quant à la session extraordinaire sur la ZLECAF, elle sera l’occasion de faire le point à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur le processus de la zone de libre-échange continentale africaine», a-t-il précisé.

Au cours de ces rencontres, il est prévu pas moins d’une soixantaine de réunions à organiser avec plus de 3.000 participants attendus dont une cinquantaine de Chefs d’Etat et de Gouvernement africains. «Comme vous venez de le constater, le Niger accueille de plus en plus des événements internationaux comme l’atteste cette fin d’année où d’octobre à décembre plus de 20 événements sont programmés. Cela portera à plus dde 50 événements en 2022 contre 43 en 2021. Ces évènements qui seront naturellement accompagnés d’un important flux de visiteurs cadrent bien avec la vision du Président de la République SE Mohamed Bazoum, d’ouvrir davantage notre pays au reste du monde», a déclaré M. Ibrahim Sani Abani.

