Mali : Une «opération bougie» contre les coupures d’électricité

« L’opération bougie » a commencé le 1er mars dernier. Lancée par la Synergie d’action pour le Mali, une coalition de partis politiques et d’organisations de la société civile opposée à la prolongation de la transition, cette initiative vise à protester contre les coupures d’électricité intempestives qui minent la vie des Maliens.

Cette « opération bougie » a donc pour but de protester, en mettant en scène sur les réseaux sociaux, l’utilisation de bougies, devenues indispensables face aux coupures de courant à répétition dans le pays.

L’un des premiers exemples mis en ligne par un organisateur de cette « opération bougie » montre un artisan endormi sur sa machine à coudre, une bougie posée sur la table. Le principe est simple, comme l’explique ‘un des porte-paroles de la Synergie d’action pour le Mali, à RFI.

« Ça consiste à ce que chaque Malien prenne une bougie, l’allume pour dire dans une petite vidéo de cinq secondes : « Nous voulons de l’électricité, nous voulons du courant, nous voulons de la lumière ». C’est tout. Pacifiquement et dans le respect de nos institutions et de la République aussi », rapporte ce dernier.

Car les coupures d’électricité ne sont pas seulement inconfortables, elles entravent les activités économiques du pays. « Dans certaines localités, ça va jusqu’à 48 heures d’affilée. Sinon, dans certains quartiers de Bamako, c’est plusieurs heures, souvent 20 heures sans électricité. Nous avons des travailleurs qui vivent de l’électricité, tels que des tailleurs, des soudeurs. On demande au peuple malien de réclamer leur droit d’avoir de l’électricité, afin que l’économie puisse avoir son cours normal », lance-t-il.

« L’opération bougie » durera, selon ses organisateurs, jusqu’à ce que les autorités de transition réagissent enfin de manière efficace.

