Mandat de dépôt contre l’épouse d’un dirigeant d’un réseau international de lutte contre la drogue

Mosaïque Fm a appris que le premier juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis a délivré ce vendredi 17 novembre 2023, un mandat de dépôt à l’encontre de l’épouse du chef d’un dangereux réseau international de drogue qui a été récemment démantelé suite à la saisie d’importantes quantités de bijoux, de cocaïne et d’importantes sommes d’argent s’élevant à près d’un demi-milliard de millimes.

Selon les données obtenues par Mosaïque Fm, les recherches sur le dangereux réseau international qui a été renversé par des agents de la sous-direction du contrôle des drogues à Gorjani ont montré l’implication de l’épouse du chef du réseau dans la communication avec d’autres réseaux situés dans des juridictions intérieures, transportant de la drogue de contrebande de l’étranger, et les livrant à son mari.

Selon les mêmes données, les enquêtes ont montré que le chef de file du réseau international est un employé d’une société publique de transport maritime dans les ports, et qu’il possède avec son épouse une fabrique de glace à La Goulette, quatre villas de luxe entre La Goulette et Gammarth, et cinq voitures de luxe, saisies depuis, en l’attente d’une enquête.