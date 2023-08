Mandat de dépôt contre un spéculateur à Mahdia

Un mandat de dépôt a été émis par le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Mahdia à l’encontre d’un spéculateur, selon le substitut du procureur de la République et porte-parole des Tribunaux de Monastir et de Mahdia Farid Ben Jha.

Le responsable a déclaré à Mosaïque Fm, qu’une information judiciaire a été ouverte pour spéculation de denrées subventionnées. Selon l’article 17 et au décret 14 de l’année 2022,le suspect encourt 20 ans de prison et 100 mille dinars d’amende.

Lors d’une descente dans un entrepôt situé à Ksour Essef, les agents de la direction régionale de Commerce de Mahdia et les forces de l’ordre ont trouvé 600 kg de semoule, 300 litres d’huile et un camion chargé de 700 kg de farine ainsi que 300 kg de pâtes et 3760 kg de couscous. Dans le deuxième entrepôt, ils ont retrouvé 725 kg de sucre et 265 kg de cigarettes.