Mandat de recherche contre Moadh Ghannouchi

Le Parquet du Pôle Judiciaire Anti-Terrorisme a décidé ce lundi 27 juin 2022, et sur la base des résultats des recherches menées à la Cellule Anti-Terrorisme de Bouchoucha, d’ouvrir une information judiciaire diligentée par le juge d’instruction à l’encontre d’anciens et actuels responsables de l’association caritative « Namaa Tounes » pour délits liés au blanchiment d’argent et soupçons de financement de personnes ou d’organisations liées au terrorisme, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire tunisien, apprend Mosaïque fm.

Parmi les personnes concernées par l’enquête figure le fils du chef du mouvement Ennahdha, Moadh Ghannouchi, au sujet duquel un mandat de recherche a été lancé .