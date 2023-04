Manouba: 810 infractions économiques relevées durant le mois de Ramadan

Les équipes de contrôle économiques à la Manouba ont relevé 810 infractions économiques durant le mois de Ramadan à l’issue de 6492 visites d’inspection dans les différentes délégations du gouvernorat.

Selon les données de la direction régionale du commerce, les infractions économiques ont été enregistrées essentiellement dans le secteur des fruits et légumes (222), les produits alimentaires (211), le secteur de la volaille et des œufs (113) et dans le secteur des boulangeries et des pâtisseries (57).

La plupart des infractions concernent notamment le non-affichage des prix (235), la hausse des prix (213), l’utilisation d’appareils de pesage non-conforme (149) et l’absence de facture (88).

Lors des visites d’inspection, les équipes de contrôle économique ont saisi plus de 9 tonnes de farine subventionnée, plus de 700 kilos de sucre subventionné, plus de 590 kilos de banane et plus de 1000 litres de lait.

