Mannouba: Vers l’instauration d’une relation contractuelle avec les municipalités

Le ministre de la jeunesse et du sport, Ahmed Gaaloul a assuré lundi que son département entend s’engager dans une relation contractuelle avec les municipalités en vue de déterminer leurs besoins et mettre en place une vision d’avenir comprenant les projets, les structures et les espaces en phase avec la stratégie du ministère.

Il s’agit, également, a-t-il expliqué, de faciliter la desserte des prestations du ministère de la jeunesse et du sport dans la région, en termes de promotion de l’infrastructure et de financement des associations sportives.

Et le ministre d’ajouter dans une déclaration à la correspondante de l’agence TAP que son département prépare une vision globale pour les projets d’infrastructure ciblant tous les quartiers et les agglomérations de la région, de manière à répondre aux nouveaux besoins et être en phase avec les mutations sociales sur la base d’un ensemble de programmes avant-gardistes.

Gaaloul s’exprimait à l’occasion des travaux du conseil régional de la jeunesse et du sport du gouvernorat de Mannouba.

A cette occasion, le ministre a pris connaissance des problématiques exposées par les représentants du peuple présents, les présidents des différentes municipalités de la région ainsi que les représentants des associations sportives.

A noter que le budget alloué aux projets de la jeunesse dans le gouvernorat de Mannouba a dépassé les 319 millions de dinars dont 161 millions dédiés aux projets sportifs.