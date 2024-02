Manouba : Avancement de 77% des travaux de consturciton du barrage Saida

Les travaux de construction du barrage Saida dans la délégation d’Oued Ellil à Manouba ont atteint un taux d’avancement de 77%.

Le directeur général des barrages et des grands ouvrages hydrauliques au ministère de l’agriculture, Faiez Moslem a indiqué à l’Agence TAP que les travaux, dont le coût s’élève à 164 millions de dinars, devraient s’achever fin 2024.

Cependant, a-t-il ajouté, la réalisation des deux stations de pompage à Douar El Bey et El Habiba et du transformateur à haut tension sera accomplie, fin 2025.

Le ministère de l’agriculture s’emploie, actuellement, à régulariser la situation foncière du projet, sachant que 45 familles ont reçu des indemnisations.

Le barrage Saida devra contribuer au stockage de 45 millions de m3 d’eau, en plus du barrage d’El Kalâa Kébira à Sousse (coût 600 millions de dinars).

Les deux barrages vont contribuer à réduire le déficit en eau dans le Grand Tunis, les régions du Sahel et du Cap Bon et le gouvernorat de Sfax.

