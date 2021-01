Manouba : Heurts entre policiers et groupes de jeunes à Tébourba

Les unités de sécurité ont renforcé leur présence, dimanche soir, dans le gouvernorat de La Manouba où de violents heurts ont repris dans la localité de Tébourba entre policiers et groupes de jeunes » non identifiés « .

Les forces de l’ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des » fauteurs de troubles » qui lançaient des pierres et des projectiles et bloquaient des routes avec des pneus enflammés.

La principale route reliant Tébourba à Majaz el Bab, gouvernorat de Béjà est, à présent bloquée, a indiqué la correspondante de la TAP sur les lieux.

Un dispositif de sécurité » musclé » a été déployé autour des sites et services vitaux dans la région. Les forces de l’ordre font usage de gaz lacrymogènes pour faire reculer ces groupes de jeunes, a encore constaté la correspondante de Tap.

